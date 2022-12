Un mese di eventi per grandi e bambini, torna il Gran Natale di Corinaldo. La novità: Natale al Cinema al Teatro Goldoni

CORINALDO - Dalle ambientazioni gotiche della Festa delle Streghe alle atmosfere calde e avvolgenti per famiglie. Cambio di scenografia per il Gran Natale di Corinaldo: un mese di eventi per grandi e bambini a partire da domani (8 dicembre). La giunta comunale, infatti, si è impegnata nell’organizzazione di un programma natalizio che potesse soddisfare ed attrarre tutte le fasce d’età: in modo particolare si è voluto ricreare l’atmosfera di un Natale tradizionale, per riportare speranza e voglia di festeggiare in grande stile nonostante il periodo difficile. Anche il concept grafico rispecchia lo spirito di un Natale tradizionale, riprendendo lo stile anni ’50 e l’idea di un grande evento diffuso.

La novità

New entry di quest’anno sarà il “Natale al cinema” che sarà ospitato dal teatro Goldoni dove verranno trasmessi film di atmosfera natalizia e d’animazione. Gli eventi natalizi si svolgeranno non solo all’esterno, lungo le vie del paese, ma anche nei luoghi della cultura. In modo particolare sarà proprio il Teatro Goldoni ad ospitare spettacoli per grandi e piccini ed eventi musicali: sarà ospite il “Corpo Bandistico Città di Corinaldo”, verrà messo in scena un concerto di musica jazz e, proprio sotto le feste natalizie, per la prima volta a Corinaldo suonerà l’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro. «Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’importante collaborazione che, a partire da settembre, è stata instaurata con le associazioni corinaldesi pronte a ripartire dalle cose semplici, ma capaci di portare gioia a cittadini e turisti» ha sottolineato l’assessore alla cultura e turismo Francesco Spallacci. Inoltre non mancheranno appuntamenti per bambini anche alla biblioteca di Corinaldo. Dunque sarà un Natale denso di attività ed iniziative, ma con un occhio alla spesa pubblica. Infatti l’amministrazione locale ha voluto sottolineare l’utilizzo di luminarie led al fine di risparmiare quanto più possibile sul consumo energetico. Lungo il periodo delle festività resteranno aperte tutte le attività commerciali, i musei, l’ufficio Iat e tutte le strutture ricettive. Anche l’area camper sarà, come sempre, disponibile e pronta ad accogliere i turisti che decideranno di trascorrere le loro vacanze tra le mura corinaldesi. E, come da tradizione, non mancherà il grande Babbo Natale lungo via del Corso per scattare selfie insieme ai passanti.