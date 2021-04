Riaperta la SS76 allo svincolo di Jesi Est: rampa provvisoria verrà smantellata

Anas (Gruppo FS italiane) ha completato i lavori di ricostruzione del sottopasso alla strada statale 76 "della Val d'Esino" in corrispondenza dello svincolo di Jesi Est. La circolazione, che era stata deviata sulle rampe, è stata ripristinata sulle due corsie in direzione Perugia e su una corsia in direzione Ancona. Nei prossimi giorni potrà essere smantellata la rampa provvisoria realizzata per garantire il transito durante i lavori, e sarà quindi possibile riaprire anche la seconda corsia in direzione Ancona e l'uscita in direzione Jesi per il traffico proveniente da Perugia. L'opera era stata danneggiata lo scorso 19 giugno 2020 da un mezzo pesante fuori sagoma che aveva compromesso 8 travi su 13, rendendo necessaria la chiusura al traffico della direttrice Perugia-Ancona, con deviazione sulla viabilità locale. Anas aveva quindi realizzato una rampa provvisoria, aperta il 4 luglio, per consentire al traffico in direzione Ancona di uscire e rientrare allo stesso svincolo, eliminando la necessità di percorrere circa 10 km di viabilità locale con conseguenti disagi e code.

Il nuovo impalcato, per un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro, è stato realizzato in acciaio al fine di aumentare la durabilità. È costituito da 12 travi, per una larghezza complessiva della piatta forma stradale di 17,2 metri. L'altezza da terra è stata aumentata di 50 cm (da 4,70 a 5,20). I lavori hanno riguardato anche il miglioramento sismico della spalle.