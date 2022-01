Il contatore Enel va a fuoco, quartiere senza corrente e disagi ai residenti

JESI - Il contatore Enel va a fuoco e l'intero quartiere rimane senza luce elettrica. E' quanto successo nel pomeriggio di ieri (lunedì), poco dopo le 17.30, tra via Castelbellino e via Monte Roberto. A causare il rogo potrebbe essere stata un'infiltrazione d'acqua che ha mandato in cortocircuito il contatore posto all'esterno di una palazzina. Le fiamme lo hanno poi avvolto e distrutto. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area ed hanno spento l'incendio utilizzando due estintori. Poi sono intervenuti i tecnici Enel per il ripristino della corrente. Disagi ai residenti che per tutta la durata dell'intervento sono rimasti senza elettricità.