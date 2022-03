Mamma e figlia investite davanti la scuola: atterra l'eliambulanza

CORINALDO - Paura questa mattina davanti la scuola elementare dove madre e figlia, di 8 anni, sono state investite da un'auto. L'incidente è avvenuto poco prima del suono della campanella.

Sul posto è atterrata l'eliambulanza per il trasporto in ospedale. La piccola è ricoverata al Salesi mentre la mamma al nosocomio di Torrette. Per fortuna nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita. Intervenuta anche la polizia locale di Corinaldo per tutti i rilievi del caso.