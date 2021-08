Si stacca l'intonaco dal palazzo: intervengono i vigili del fuoco

La zona, parzialmente interdetta, è stata messa in sicurezza scongiurando qualsiasi rischio per veicoli e passanti. Si tratta della facciata dell'ex villa Pieralisi

Paura ieri pomeriggio, 24 agosto, sul lungomare Dante Alighieri a Senigallia. Un pezzo d'intonaco si è staccato dal complesso residenziale dell'ex villa Pieralisi ed è servito l'intervento dei vigili del fuoco per bonificare la facciata. Per fortuna non sono stati colpiti né auto né pedoni visto che la zona sottostante è stata anche parzialmente interdetta.

Sul posto è arrivata la polizia locale di Senigallia. La zona è stata messa in sicurezza scongiurando qualsiasi rischio per veicoli e passanti.