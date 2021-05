Traffico illecito di legname: anche la dogana di Ancona parte della maxi operazione

In totale sono state intercettate circa 500 spedizioni a rischio per un controvalore di 13 milioni di euro relativamente a carichi di legname provenienti da tutto il mondo

L'Interpol ha recentemente reso disponibili i risultati dell'operazione denominata Arcadia promossa dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane Omd - Wco in collaborazione con il Segretariato generale Interpol di Lione e finalizzata alla lotta al traffico illecito di legname. Si stima che 15,3 miliardi di alberi vengano abbattuti ogni anno a livello globale: l'abbattimento illegale e il contrabbando di legname non solo mettono in pericolo l'esistenza di specie protette ma contribuiscono all'espansione della criminalità organizzata e all'aumento di frodi gravi quali riciclaggio di denaro, falsa documentazione e corruzione.

I militari dei Nuclei carabinieri Cites e il personale delle Direzioni territoriali di Adm hanno operato congiuntamente, effettuando una serie di controlli, per quanto di competenza, su ditte importatrici di legname. L'attività si è svolta sotto il coordinamento del Servizio di cooperazione internazionale di polizia della Direzione Centrale di polizia criminale del Ministero dell'Interno e ha interessato i principali Uffici delle dogane italiani, in particolare presso gli uffici di Ancona, Bari, Genova, Gioia Tauro, Napoli, Livorno e Trieste. In totale sono state intercettate circa 500 spedizioni a rischio per un controvalore di 13 milioni di euro relativamente a carichi di legname provenienti da tutto il mondo. Sono stati effettuati oltre 300 controlli ai fini della verifica della due diligence su partite di legname proveniente dal Myanmar, Camerun, Albania, Ucraina e Brasile. Inoltre sono state eseguite 35 sanzioni amministrative. I risultati finali sono stati comunicati a Interpol e Wco che ha diramato la propria comunicazione a livello globale.