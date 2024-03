Lancia l’auto a folle velocità nel centro abitato e non si ferma all’alt: inseguito e denunciato un 23enne

ANCONA – Lo avevano visto in lontananza imboccare ad alta velocità una rotatoria, ma una volta segnalato l’alt il conducente ha tirato dritto obbligando la pattuglia all’inseguimento, che si è concluso poco dopo. Durante la notte, attorno alle 4, gli agenti in servizio su una Volante nei pressi di via I° maggio hanno così fermato un ragazzo di 23 anni, al volante di un’auto lanciata ad andatura sostenuta lungo le vie della città.

La macchina non aveva rallentato la sua corsa già ad una prima segnalazione di stop dei poliziotti, procedendo nonostante le forze dell’ordine abbiano intimato l’alt utilizzando il microfono in dotazione della Volante di servizio. L’auto ha continuato la sua folle corsa anche quando gli agenti sono saliti a bordo per inseguirla, riuscendo in un tratto di strada favorevole ad affiancarla ed a fermare il conducente. Il ragazzo non ha motivato il suo comportamento, limitandosi a dire di non essersi accorto nè dei segnali luminosi (lampeggianti), né di quelli sonori (sirene e messaggi via microfono), né dei dispositivi di segnalazione manuale. Al termine dei controlli è stato denunciato per la violazione del codice della strada sia in relazione alla velocità che al mancato stop imposto dagli agenti.