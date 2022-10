Troppe liti in casa, coinquilino cambia la serratura buttando fuori l’amico

ANCONA - Buttato fuori di casa per le continue liti. Così ieri pomeriggio un 50enne italiano si è ritrovato la serratura di una casa popolare, a Posatora, dove abitava con un 61enne tunisino, cambiata. Vista l’impossibilità ad entrare si è rivolto alla polizia che passava in zona per i controlli del territorio. Era il primo pomeriggio di ieri. Il 50enne ha riferito agli agenti di abitare in un appartamento lì vicino, di proprietà dell’Erap. A suo dire il coinquilino, approfittando della sua assenza, si era adoperato svuotando gli armadi dell’uomo e riponendo i vari effetti personali e la documentazione a lui appartenente all’interno di una cantina situata sul retro della casa, sostituendo inoltre la serratura del portone d’ingresso, con l’intento di impedirgli l’accesso all’abitazione.

L’uomo ha raccontato ai poliziotti di essere stato inizialmente ospitato dal coinquilino. Poi, in virtù di tale atto di ospitalità, aveva ottenuto dall’Erap la co-assegnazione della suddetta abitazione, ove aveva altresì fissato la residenza. Pochi minuti dopo è arrivato il coinquilino, che veniva identificato dagli agenti. Il predetto ha riferito di essere l’assegnatario originario dell’abitazione. Ha raccontato di aver deciso di cambiare la serratura dell’abitazione, a seguito delle numerose liti tra coinquilini, durante le quali a suo dire sarebbe stato più volte minacciato. Gli operatori, dopo aver sentito le parti, hanno provveduto ad accertare tramite anche l’ausilio di personale Erap a chi fosse effettivamente assegnato l’alloggio. Dagli accertamenti è emerso che l’abitazione era stata originariamente assegnato all’uomo di 60 anni, risultando però successivamente concessa in co-assegnazione alle parti in causa. I due uomini, dopo essersi riappacificati tra loro ed essere stati informati dagli agenti circa le loro facoltà di legge, hanno deciso di proseguire la convivenza pacificamente, riservandosi di recarsi negli uffici Erap al fine di richiedere una nuova collocazione individuale.