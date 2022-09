Morte di Daniela "Toffee", indagate le automobiliste coinvolte nell’investimento

FALCONARA - Morta investita sulle strisce pedonali, ci sono due indagati per omicidio stradale sull’incidente nel quale martedì ha perso la vita Daniela Volponi , conosciuta dagli amici come "Toffee". Sono le due donne alla guida della Mercedes e della Ford, coinvolte nell’investimento della fan e amica di Vasco Rossi. Un atto dovuto a garanzia delle conducenti alle quali sono state sequestrate anche le vetture.

La Procura le ritiene fondamentali per capire la dinamica dell’incidente. Sui veicoli per ora non è stato affidato un incarico ad un perito per l’analisi. Se ne occuperà probabilmente la polizia locale, che ha portato avanti i rilievi.