Attraversava con il cane e un'auto l'ha investita: così è morta Daniela, per tutti era "Toffee"

FALCONARA – Si chiamava Daniela Volponi la donna investita e morta questa mattina sulla la via Flaminia, nel quartiere di Villanova. Un volto noto il suo non solo a Falconara ma anche ad Ancona dove era conosciuta per l'attaccamento da sempre manifestato al suo idolo musicale, il cantante Vasco Rossi. Una fan affezionata tanto da farsi chiamare come una delle celebri canzoni del Blasco, “Toffee”. Capelli neri come il suo look, il sorriso sempre stampato in faccia. Daniela era uscita di casa con il suo cagnolino, Trilly, e una Mercedes l'ha investita mentre si trovava sulle strisce pedonali con il suo inseparabile amico a quattro zampe. L'animale si è salvato ed è stato preso in custodia dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

A novembre avrebbe compiuto 58 anni. A Falconara abitava ormai dal 2005 anche se era nata ad Ancona. L'incidente, avvenuto attorno alle 9.30, è successo a pochi metri da dove abitava. La Mercedes viaggiava in direzione di Falconara e, stato ai primi riscontri, sarebbe stata tamponata da una seconda vettura. E' al vaglio della polizia locale accertare se l'investimento sia avvenuto prima del tamponamento o se sia stato causato proprio dal tamponamento che la Mercedes ha subito da un veicolo che la seguiva, dopo essersi fermata per far attraversare il pedone. La Procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Entrambe le vetture erano guidate da due donne che sono risultate negative all'alcol test. Dopo l'investimento il corpo di Volponi è rimasto incastrato sotto la Mercedes e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo. I genitori, appresa la notizia, hanno raggiunto Falconara. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Torrette a disposizione del magistrato di turno, Ruggiero Dicuonzo, che dovrà valutare se disporre o meno una autopsia. La notizia poco a poco si è diffusa a Falconara e Ancona dove recentemente Volponi era stata anche al concerto che Vasco Rossi ha tenuto lo scorso giugno allo stadio Del Conero. La vittima seguiva il rocker di Zocca dal 1983, in tutti i suoi tour. Faceva parte del club ufficiale di Vasco Rossi e più volte aveva avuto modo di incontrarlo e fotografarsi insieme. Sperava di incontrarlo ancora. Il suo amore per gli animali e il prossimo le aveva donato una vita piena di amici che le volevano bene.

Il cordoglio del sindaco

«E’ con grandissimo dispiacere che questa mattina ho appreso dell’investimento mortale avvenuto a Villanova. A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città esprimo vicinanza alla famiglia della vittima». Così il sindaco Stefania Signorini commenta la terribile notizia dell’incidente che oggi poco dopo le 9 è avvenuto a Villanova, a poca distanza dal sottopasso che segna il confine del quartiere.