Sbanda e colpisce la segnaletica al viale, ragazza soccorsa nella notte

ANCONA - Perde il controllo e l'auto si schianta contro i segnali stradali del Viale della Vittoria per poi terminare la corsa all'inizio di piazza Cavour. Paura per una ragazza italiana, portata a Torrette per accertamenti. L'incidente è avvenuto stanotte all'altezza del comune. Sul posto Croce Rossa e 118, insieme ai vigiili del fuoco. Cause e dinamica ancora in corso di accertamento, così come l'eventuale coinvolgimento di altre vetture.