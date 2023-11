Scooter tampona un'auto lungo viale della Vittoria, 50enne a terra: arrivano i soccorsi

ANCONA - Stava viaggiando lungo il viale della Vittoria quando, per cause in fase di accertamento, ha tamponato un'auto che procedeva nella stessa direzione. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 17. A finire a terra un uomo di 50 anni circa che è stato soccorso dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e trasportato in ospedale per accertamenti. Intervenuti anche gli agenti della polizia municipale. L'uomo lamentava un dolore ad una gamba ma le sue condizioni per fortuna non sarebbero gravi.