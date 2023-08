ANCONA - Schianto all'incrocio tra via Torresi e via Camerano intorno alle 17,30, un'auto si ribalta. In ospedale due ragazzi di 20 anni, entrambi in condizioni fortunatamente non gravi. Sul posto Croce Giala, 118 e vigili del fuoco insieme alla polizia locale chiamata a ricostruire cause e dinamica dell'incidente.