Perde il controllo e si schianta contro l'auto parcheggiata: strada chiusa

Perde il controllo dell'auto lungo via Raffaello Sanzio, la vettura si ribalta e si schianta contro una macchina parcheggiata. Paura questo pomeriggio intorno alle 18,30 ma fortunatamente non risulterebbero feriti gravi.

La strada è rimasta chiusa per circa un'ora, tempo necessario per la messa in sicurezza. Sul posto la Polizia municipale, chiamata a ricostruire le cause dell'accaduto e ad accertare la dinamica, il 118 e i Vigili del Fuoco. La squadra di Ancona è intervenuta con un’autobotte e ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre il signore dall’auto e prestare le prime cure.

La società di ripristino stradale post-incidente "Pissta" ha rimosso i detriti derivati dall'impatto.