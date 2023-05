Frontale da spavento, paura per un uomo e una giovane automobilista: entrambi in ospedale

ANCONA - Incidente in via Pontelungo, frontale tra due vetture. Le auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento, in torno alle 13,30 di oggi. In ospedale i due condicenti, una 22enne e un 55enne. Entrabi codici di media gravità. Sul posto la Croce Gialla e il 118. Polizia stradale per i rilevamenti e l'accertamento delle responsabilità.