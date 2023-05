Stessa via, stessa sera: doppio incidente, due persone in ospedale

ANCONA - Due incidenti in via della Montagnola nella stessa serata di ieri. Il primo ha coinvolto un ragazzo di 26 anni, la cui auto si è scontrata con un'altra vettura per cause ancora in corso di accertamento. Il 26enne è stato portato a Torrette dalla Croce Gialla in condizioni non gravi.

In ospedale anche una 39enne, la cui vettura è stata tamponata davanati alla caserma dei carabinieri. Anche lei in ospedale, in condizioni non preoccupanti.