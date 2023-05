L'auto "impazzita" centra quattro macchine in sosta, poi si ribalta: strada chiusa

ANCONA - Perde il controllo dell'auto lungo via Lambro, centra quattro auto in sosta e la sua vettura finisce per capovolgersi. E' successo oggi intorno alle 17. La conducente, 60enne, è rimasta illesa. Via chiusa al traffico per oltre mezz'ora. Sul posto Croce Gialla e 118, con la polizia municipale a gestire la viabilità e ricostruire la dinamica.