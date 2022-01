Incidente sulla Flaminia, traffico in tilt nell’ora di punta: vetture distrutte

ANCONA - Pauroso incidente e traffico bloccato questa mattina in via Flamina, poco dopo la stazione di Ancona in direzione Falconara. A scontrarsi sono state una Peugeot 107 e Fiat 500. Vetture distrutte nella parte anteriore, praticamente illesi i rispettivi conducenti.

Sul posto il 118, la Croce Gialla e la Polizia municipale, quest’ultima al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Viabilità in tilt per i rilievi.