Piomba sulle auto parcheggiate lungo la via e scappa lasciando a bordo un ragazzino in lacrime

FALCONARA MARITTIMA – La Polizia Locale lo ha ritrovato in lacrime, solo all’interno di una vettura che è carambolata senza controllo su alcuni veicoli parcheggiati lungo la strada. L’episodio è avvenuto a Falconara Marittima nel quartiere di Villanova, la scorsa settimana, quando nel pomeriggio un auto ha urtato due macchine danneggiandole, ma sulla base dei primi riscontri arrivati dalle testimonianze, un uomo è sceso dall’auto e si è allontanato dal luogo dell’impatto. I primi ad arrivare sul posto hanno quindi visto che all’interno c’era un ragazzino, visibilmente impaurito, poi rassicurato dalla Polizia Locale, giunta tempestivamente, che non è però subito riuscita a calmare il suo pianto disperato.

E’ quindi arrivato il papà del quattordicenne, di nazionalità straniera, il quale ha dichiarato che era proprio suo figlio al volante della vettura che ha causato l’incidente. Ma in base alle ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine sentendo anche i testimoni, non sarebbe affatto così, sebbene sia ancora al vaglio la corretta dinamica dei fatti (resa difficoltosa dalle reticenze dell’uomo nel fornire spiegazioni) e non sia da scartare l’ipotesi che non fosse il padre dell’adolescente, ma un terzo uomo a generare la carambola lungo la strada perdendo il controllo del mezzo. In qualità di proprietario del mezzo in questione, al genitore sono state contestate le violazioni legate all’incidente e l’addebito di favoreggiamento nei confronti del conducente del mezzo fuggito dopo l’impatto. Ma viste le circostanze, a suo carico potrebbe scattare anche l’accusa di abbandono di minore.