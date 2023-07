Sbanda e si schianta con l'auto contro il palo della luce, tutto davanti ai carabinieri: era ubriaco

SENIGALLIA - Guidava per le strade di Ostra dopo aver bevuto, sbanda e si schianta contro un palo della luce. Tutto sotto gli occhi dei carabinieri di Senigallia che, dopo essersi sincerati delle condizioni di salute, hanno controllato l'automobilista con l'etilometri: il risultato era di un tasso di 1,75 grammi per litro. Il conducente non ha riportato fortunatamente conseguenze fisiche, ma gli è stata ritirata la patente,