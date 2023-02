Troppo alcol alla guida, esce di strada: illeso, ma denunciato

GENGA- Esce di strada mentre guida dopo aver bevuto troppo: denunciato. Da un accertamento, i carabinieri hanno evidenziato che il guidatore, un 50enne di Sassoferrato, aveva un tasso alcolemico sopra 1,6 g/l. Per lui la denuncia, il ritiro della patente e il sequestro dell'auto.

Nei giorni scorsi i carabinieri di Sassoferrato hanno denunciato un 30enne dell'Est Europa alla guida di una vettura ma risultato positivo all'alcoltest. L'etilometro ha dato valore superiore a 2 g/l.Anche per lui patente ritirata, denuncia per guida in stato di ebbrezza e auto sequestrata.