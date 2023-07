MONTECAROTTO- Trattore si ribalta in una scarpa profonda tre metri, conducente trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. L’incidente è avvenuto questa mattina in contrada Taragli a Montecarotto. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco di Arcevia che hanno collaborato con il personale sanitario e provveduto alla messa in sicurezza del trattore.