Macchina “agganciata” dal tir e trascinata per metri, donna in ospedale 

Incidente nel pomeriggio in via Conca a Torrette. Un tir e una Hyundai si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. La conducente dell’automobile, una donna di 52 anni, è stata portata a Torrette in codice giallo.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto è stata trascinata per diverse decine di metri. Sul posto il 118, un’ambulanza della Croce Gialla e la pattuglia della polizia municipale che dovrà accertare cause ed esatta dinamica.