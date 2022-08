Tampona l'auto di una donna: «Sono ubriaco, scusami, non chiamare nessuno». Risale in macchina e scappa via

SENIGALLIA - Tampona l’auto di una donna, si ferma ma solo inizialmente. «Scusami ma non chiamare nessuno, sono ubriaco» ha detto lui prima di risalire sulla sua utilitaria grigia, sgommare e darsi alla fuga nonostante la presenza di altre vetture. E’ successo la notte scorsa in un tratto della statale compreso tra Marzocca e Senigallia. La donna ha riportato lievi ferite e dopo l’iniziale choc si è recata autonomamente al pronto soccorso. E’ stata lei a raccontare tutto alla polizia stradale di Senigallia, intervenuta per effettuare i rilievi, ricostruire le cause e accertare la dinamica.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo ha tamponato la vettura della donna intorno a mezzanotte. E’ sceso per vedere cosa fosse accaduto, ma invece di risalire in auto per prendere i documenti lo ha fatto per scappare via. Tutto dopo aver ammesso candidamente di essere ubriaco. La donna ha descritto agli agenti il modello dell’auto ed è riuscita ad annotare qualche numero di targa. La polizia è sulle tracce del pirata.