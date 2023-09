Tamponamento in via Conca, 3 i mezzi coinvolti: in ospedale una 50enne e la figlia di 22 anni

ANCONA - Paura nella tarda mattinata di oggi in via Conca dove tre vetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Ad avere la peggio una 50enne e sua figlia di 22 anni. Le due si trovavano nell'auto che ha tamponato ed ha causato la carambola. Per loro è stato necessario il trasporto in ospedale a bordo dell'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Al nosocomio di Torrette anche un uomo di 50 anni, straniero, che si trovava nell'auto di mezzo. Nessun ferito è per fortuna in pericolo di vita. Disagi alla circolazione per tutta la durata dei soccorsi.