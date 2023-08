Moto tampona un Suv, paura per un giovane centauro

ANCONA- Tampona con la moto un suv. Paura questo pomeriggio in via Primo Maggio, alla Baraccola, per un diciassettenne rovinato sull’asfalto dopo essere andato a sbattere contro il veicolo. Sul posto la polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. A prestare i primi soccorsi la Croce Gialla che ha trasportato il ferito all’ospedale di Torrette in codice di media gravità.