Tamponamento a catena in galleria, due feriti e traffico in tilt

ANCONA – Una frenata improvvisa innesca un tamponamento a catena: cinque auto coinvolte e due feriti portati in ospedale. E' accaduto attorno alle 15, nella galleria Risorgimento, lungo la corsia che porta in centro città. I due feriti sono due uomini, uno di 30 e l'altro di 55 anni. Hanno riportato delle lesioni ma non sono in pericolo di vita. Sul posto la Croce Gialla, che ha portato in pronto soccorso i due feriti, e la polizia locale per i rilievi. L'incidente ha creato una lunga fila e problemi di traffico.