Tamponamento a catena, coinvolto anche un mezzo della Croce Rossa: due bambini in ospedale

ANCONA - Tamponamento a catena lungo la Statale Adriatica, davanti alla Angelini. Coinvolte 4 vetture tra cui un veicolo della Croce Rossa di Loreto. In ospedale, al Salesi, due bambini in condizioni fortunatamente non gravi. Sul posto la Croce Rossa e il 118, poi è intervenuta la Croce Gialla oltre alla polizia municipale per i rilevamenti e la gestione della viabilità.