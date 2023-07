«Accelerava in curva». Chiesto il processo per il camionista del tir che schiacciò l’ambulanza della Croce Rossa

ANCONA - Avrebbe omesso «di regolare la velocità» senza tenere conto delle condizioni della strada e del carico che portava «accelerando in curva» e quindi andando troppo veloce determinando così lo spostamento delle balle di fieno che trasportava, del peso di quasi 250 tonnellate. La procura ha chiesto il processo per il camionista rumeno, 31 anni, che il 28 novembre del 2022 causò la morte di un autista soccorritore della Croce Rossa di Senigallia e di un paziente. All’uscita del casello autostradale di Ancona Nord persero la vita Simone Sartini, 28 anni, di Senigallia e Cosimo Maddalo, 81 anni, originario della provincia di Brindisi.

Rimasero schiacciati dal mezzo pesante che, in curva, sulla rampa che porta a prendere la superstrada 76, perse aderenza inclinandosi su un lato e invadendo la loro corsia di marcia. Nell’incidente rimase ferito anche l’infermiere che viaggiava accanto all’autista, 60 anni, anche lui di Senigallia. Riportò diversi traumi e una prognosi di oltre 40 giorni. Il camionista è accusato di duplice omicidio stradale e lesioni gravi. Affronterà l’udienza preliminare il 17 ottobre. È difeso dall’avvocato Fabrizio Naspi. L’infermiere ha nominato come avvocato, per una costituzione di parte civile, Domenico Liso. I familiari del paziente deceduto hanno l’avvocato Francesco Vasini.