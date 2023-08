Ubriachi causano due incidenti stradali, automobilisti denunciati. Via patente e confisca del mezzo

SENIGALLIA - Nella giornata di ieri i carabinieri hanno denunciato due persone sorprese alla guida in stato di ebbrezza dopo aver causato degli incidenti stradali.

Il primo episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri nei pressi della rotonda posta accanto al casello autostradale di Senigallia. Nell’incidente coinvolti una Lancia Y condotta da un 48enne di Montemarciano ed una bicicletta condotta da una donna 56enne di Senigallia. A causare l’incidente è stato il conducente dell’auto. I carabinieri hanno sottoposto l’uomo a test con etilometro che è risultato essere di 2,16 g/l. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e gli è stata ritirata la patente. La donna ha riportato alcune lesioni non gravi ed è stata soccorsa dai sanitari del 118.

Il secondo episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio a Montemarciano. I carabinieri sono stati chiamati da alcuni cittadini che hanno segnalato un'auto con andatura irregolare che mentre percorreva il lungomare ed aveva impattato contro un altro mezzo in sosta, per poi allontanarsi. Sul posto i carabinieri di Marzocca che, grazie alle testimonianze di alcuni passanti, sono riusciti a rintracciare l'auto poco dopo nei pressi di un locale che si trova sempre sul lungomare di Marina di Montemarciano. Il mezzo coinvolto è una Mitsubishi ed alla guida è stato identificato un 55enne di Montemarciano. Anche lui è stato sottoposto a test con etilometro ed è risultato positivo, con tasso di 1,91 g/l. I carabinieri lo hanno denunciato con patente ritirate e confisca del veicolo.