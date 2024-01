Incidente lungo l'A14, auto distrutte. Coinvolto anche un mezzo pesante: ferito estratto dalle lamiere

ANCONA - E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi al km 195 dell'autostrada A14, in direzione nord. Coinvolte due auto ed un mezzo pesante. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco che hanno estratto il ferito dalle lamiere e lo hanno dato in cura agli operatori del 118. Intervenuto anche il personale della Società Autostrada e la polizia stradale. La strada non è stata bloccata ma ha subito forti rallentamenti.