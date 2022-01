Svolta per entrare a casa, poi lo schianto: donna ferita ed auto distrutte

CASTELBELLINO - Incidente nel pomeriggio di ieri lungo via Clementina, in località Scorcelletti, nei pressi del semaforo ed in direzione Roma. Un'auto condotta da una donna, che in quel momento stava svoltando per entrare nel passo di casa, è stata tamponata violentemente da un secondo veicolo. A rimanere ferita è stata la conducente del primo mezzo, soccorsa dagli operatori del 118 e poi trasportata in codice giallo all'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi. Illeso invece l'altro automobilista che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri che hanno gestito il traffico durante la messa in sicurezza dell'area.