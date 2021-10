Paura per un 18enne, scivola in discesa e cade dal suo scooter: è in ospedale

Stava viaggiando a bordo del suo scooter in via Tavernelle, all'incrocio con via Cameranense e a pochi passi dallo svincolo che porta al Liceo Scientifico. E' proprio in quel tratto che lui, un 18enne anconetano, è scivolato in discesa ed è rovinato a terra. E' successo oggi pomeriggio.

Per fortuna nessun veicolo stava sopraggiungendo dall'altro lato. Per il giovane soltanto un grande spavento, un dolore alla spalla ed alcune lesioni superficiali. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno poi trasportato all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti.