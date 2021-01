Scontro tra furgone e scooter, c'è un ferito: sul posto la polizia

FALCONARA - E' stato trasportato al pronto soccorso di Torrette dall'ambulanza del 118, fortunatamente in condizioni non gravi, il falconarese che è rimasto ferito nella mattinata di oggi, mercoledì 19 gennaio, in un incidente stradale accaduto in via Marconi, all'altezza dell'incrocio con via Foscolo.

Erano circa le 11.50 quando l'uomo, un 78enne che viaggiava a bordo di uno scooter in direzione Falconara, si è scontrato con un furgone Citroen condotto da una donna di 26 anni, che procedeva nella stessa direzione. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Falconara, che hanno condotto i primi rilievi e hanno disciplinato il traffico. Lungo via Marconi si sono creati rallentamenti per circa mezz'ora. La dinamica esatta dell'incidente è a vaglio degli agenti, che dovranno acquisire ulteriori informazioni utili alla ricostruzione dei fatti.