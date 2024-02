Scontro tra uno scooter ed un furgone, 16enne portato al Pronto Soccorso di Torrette

ANCONA – È stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette un adolescente di 16 anni, che in sella al suo scooter è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un furgone. L'impatto tra i due mezzi, avvenuto attorno all’ora di pranzo nel capoluogo dorico in via Cristoforo Colombo, ha richiesto l’intervento della Polizia Municipale per i rilievi e del personale della Croce Gialla di Ancona, che ha prestato i primi soccorsi e successivamente portato il giovane all’Ospedale regionale con un codice di media gravità.