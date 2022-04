Scontro frontale tra due auto, ferita una ragazza

ANCONA - Frontale tra due auto questa mattina all'incrocio di Torrette tra via Conca e via Flaminia. A scontrarsi un'auto che andava in direzione ospedale e l'altra che procedeva verso Falconara. Sul posto è accorsa l'ambulanza della Croce Rossa di Ancona.

Due le persone coinvolte nell'incidente. A finire in ospedale però solo uno dei conducenti. Si tratta di una ragazza sulla trentina originaria di La Spezia che è stata trattata sul posto e trasportata in codice verde al nosocomio di Torrette poiché lamentava un dolore al polso. A quanto si apprende stava andando in aeroporto per prendere un volo. Inevitabili i disagi al traffico anche se adesso la situazione sembrerebe essere rientrata.