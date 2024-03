Falciato da un suv in sella alla sua bicicletta: morto sul colpo

SENIGALLIA – La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di ieri, lungo la Statale Adriatica Nord nei pressi della rotatoria che la congiunge alla strada della Marina in località Cesanella. Un impatto violentissimo, quello tra la bicicletta condotta da un 78enne albanese, ed un suv che sopraggiungeva viaggiando in direzione sud con al volante un imprenditore senigalliese.

Le condizioni dell’anziano sono sembrate subito gravissime, tanto da richiedere immediatamente non solo l’intervento del personale sanitario, ma anche quello dell’eliambulanza che si è alzata in volo dal presidio ospedaliero regionale, rientrando però quasi subito in considerazione del fatto che i gravi traumi riportati dopo un volo di alcuni metri seguente allo schianto e le ferite non hanno lasciato scampo all’uomo, spirato poco dopo sull’asfalto.

I rilievi effettuati dalle forze dell’ordine ed i successivi accertamenti permetteranno di fare chiarezza sulla dinamica, con l’ausilio delle testimonianze di alcune persone presenti al momento dell'impatto e della versione dei fatti del conducente, sotto choc per l’accaduto, sottoposto come da protocollo all’alcol test il quale è risultato negativo. Probabile l’apertura di un fascicolo in procura per omicidio stradale.