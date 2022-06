Scontro auto-scooter: un uomo finisce in sala emergenze

ANCONA - Incidente oggi pomeriggio verso le ore 14 all’inizio di via Strada Vecchia del Pinocchio, allo svincolo che conduce alla variante.

A quanto si apprende, per cause ancora da accertare, si sarebbero scontrate un'auto e uno scooter. A finire in sala emergenze all'ospedale regionale di Torrette per un politrauma un uomo di 60 anni. Sul posto la Croce Gialla di Ancona e la polizia locale per i rilievi di legge. I primi a prestare soccorso sul luogo dell'incidente sono stati i carabinieri di Ancona che si trovavano in zona con una pattuglia in borghese.