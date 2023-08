Ennesimo incidente alla rotatoria, auto distrutte e traffico bloccato

OSIMO- La rotatoria di Campocavallo di Osimo continua ad essere teatro di incidenti. L’ultimo si è verificato l’altro ieri, proprio nei pressi del Santuario. Auto distrutte a seguito dello scontro, probabilmente per una mancata precedenza, mentre i due conducenti, riusciti ad uscire da soli dall’abitacolo, fortunatamente non hanno riportato ferite gravi. Scattati i soccorsi, sul posto sono intervenuti ambulanze, vigili del fuoco del distaccamento di Osimo e una pattuglia dei carabinieri per effettuare i rilievi e regolare il traffico.