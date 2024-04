Incidente lungo il viale, coinvolte un'auto ed una moto: 19enne portato in ospedale

ANCONA – Ha richiesto l’intervento del personale sanitario l’incidente avvenuto lungo viale della Vittoria attorno alle 12. A scontrarsi, per cause da accertare, una moto ed un’automobile, all’altezza del civico 13: la Croce Gialla – presente sul posto insieme alla Polizia Locale che ha effettuato i rilievi – ha quindi condotto un ragazzo di diciannove anni al pronto soccorso, per le cure del caso.