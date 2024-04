Schianto tra un furgone ed un moto, giovane centauro trasportato all’ospedale

ANCONA – L’impatto lo ha fatto cadere con violenza sull’asfalto, e per un giovane centauro si è reso necessario il trasporto all' ospedale. L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi in via Di Vittorio, in zona Baraccola: per cause al vaglio della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi del caso, si sono scontrati un furgone e una moto condotta da un ragazzo di ventidue anni.

Sul posto anche i vigili del fuoco: l’ambulanza delle Croce Gialla ha quindi portato il 22enne con un codice di media gravita al presidio regionale di Torrette.