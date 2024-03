Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero, restando incastrata nell'abitacolo: paura per una 67enne

ANCONA – Ha perso il controllo dell’auto nei pressi di una curva, per poi terminare la sua corsa contro un albero che l’ha bloccata all’interno dell’abitacolo. Paura per una 67enne che a bordo di una Fiat 600 è restata vittima in via Isonzo di un incidente nella mattinata di oggi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno liberato la donna restata intrappolata nella vettura visto che l’albero aveva bloccato la portiera lato conducente.

La Croce Gialla ha poi provveduto al trasporto in ospedale: le sue condizioni non sembrano gravi, ma si è reso necessario l’accesso immediato in sala emergenza anche per via dell’impatto che la donna ha avuto contro il vetro anteriore della macchina al momento dello scontro. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi.