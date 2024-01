Schianto nella notte per una mancata precedenza, 4 ragazze in ospedale

ANCONA - Incidente stradale nella notte lungo la via Cameranense, all’incrocio che si trova vicino al fioraio Ciavattini Garden. Il bilancio è di 4 feriti. Attorno a mezzanotte una automobile non avrebbe rispettato la precedenza ed è finita contro una seconda vettura colpendola lateralmente. Il veicolo si è poi scontrato con una terza automobile ferma all’incrocio. Cinque le persone coinvolte ma una ha rifiutato il trasporto in ospedale dove invece sono state portate 4 ragazze di 20 anni. Avevano dolori al collo, gambe, braccia e schiena. Sono state soccorse dalla Croce Rossa. La polizia stradale ha effettuato i rilievi dell’incidente.