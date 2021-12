Perde il controllo e carambola contro l'auto parcheggiata: paura per il papà e due figli

Incidente questa mattina alle 8 sulla via Falminia II, in zona San Sabino. Un uomo di origine tunisina di 51 anni residente a Castelfidardo ha perso il controllo dell'auto per cause ancora da accertare e, dopo aver urtato contro il cordolo della strada, è sbalzato sulla carreggiata finendo su un'altra macchina in sosta davanti ad un bar.

A bordo, oltre al conducente, c'erano anche i due figli che sono stati trasportati al pronto soccorso di Osimo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, una squadra dei vigili del fuoco e la polizia locale.