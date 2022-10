L'auto svolta, la moto la centra in pieno: per Renzo non c'è stato nulla da fare

MONSANO - Auto contro moto a Monsano, la vittima è Renzo Bartozzi, 75enne di Mondolfo. Ancora da accertare le cause dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla provinciale 76, altezza Sant’Urbano, in direzione Chiaravalle. Al lavoro la polizia stradale di Ancona e Fabriano.

Alla guida della macchina c’era un 54enne anconetano. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, entrambi i veicoli stavano procedendo nella stessa direzione, l’auto stava svoltando per entrare in via Cassolo proprio mentre arrivava il centauro. Impatto inevitabile all'altezza di un distributore, sulle cui cause però si sta ancora indagando: tentativo di un sorpasso azzardato o malore? Bartozzi è stato catapultato a terra, ma non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi immediati. Moto a pezzi, traffico in tilt.