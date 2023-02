Tampona l'auto di una ragazza incinta poi scappa. Lei prende la targa: caccia al pirata

FALCONARA – Si trovava in un parcheggio di un centro commerciale quando è stata tamponata da un'auto. Ferita una ragazza che è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Salesi. La giovane infatti è incinta. E' successo attorno alle 13. Sia la ragazza che l'automobilista che l'ha tamponata erano dentro un parcheggio coperto. Lei è riuscita a prendere il modello e la targa del veicolo che dopo l'urto non si è fermato ma fuggito. Sul posto la polizia locale per i rilievi e la Croce Gialla che ha soccorso la giovane. Ora è caccia al pirata che ha le ore contate.