Sbanda e si schianta contro altre auto parcheggiate: paura nella notte in via Ascoli Piceno

ANCONA - Perde il controllo della propria auto e finisce contro le auto in sosta. Paura nella notte in via Ascoli Piceno. Alla guida del mezzo un ragazzo che nello schianto è rimasto lievemente ferito.

Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, i vigili del fuoco e la polizia. Il giovane è stato caricato in ambulana e trasportato all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Per fortuna non è in pericolo di vita.