Tamponamento sulla Statale, auto distrutta e due automobilisti in ospedale

ANCONA - Stavano viaggiando a bordo della propria Golf lungo la SS16 quando sono stati tamponati da un altro mezzo. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Ad avere la peggio proprio i due automobilisti a bordo della Volkswagen che sono rimasti feriti e che hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari.

Sul posto infatti, oltre ai vigili del fuoco, anche gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno caricato i due feriti in ambulanza e li hanno trasportati per accertamenti all'ospedale regionale di Torrette. Non sono gravi.