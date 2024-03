Fa retromarcia e travolge uno scooter, in sella un ragazzo di 14 anni: il giovane vola a terra

ANCONA - Paura questa mattina in via della Madonnetta dove un ragazzo di 14 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il giovane viaggiava in sella al suo scooter quando è stato travolto da un'auto che stava uscendo in retromarcia da un passo. Il conducente del veicolo non si è accorto del ciclomotore ed ha travolto il 14enne, facendolo rovinare sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa di Ancona che hanno soccorso il giovane e lo hanno trasportato per accertamenti all'ospedale regionale di Torrette. Il 14enne lamentava un forte dolore ad un piede ma nessuna grave conseguenza.