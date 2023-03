Auto contro furgone, mezzo distrutto e ambulanza sul posto: in ospedale un ragazzo di 30 anni

MONSANO - Sono due i mezzi coinvolti questa mattina, poco dopo le 8, in un incidente stradale avvenuto tra via Sant'Antonio e via Sant'Ubaldo. A farne le spese un giovane jesino, classe '93, che si trovava alla guida della sua Alfa Romeo Giulietta.

Il giovane, per cause in fase di accertamento, si è scontrato contro un furgone. Ad avere la peggio proprio il 30enne che è stato trasportato all'ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice di media gravità. Non è in pericolo di vita. A soccorrerlo gli operatori della Croce Verde di Jesi. Sul posto anche l'automedica del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri di Monsano.